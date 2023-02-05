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Чемпионат Италии. Серия А

Шишкин: Всё идёт к тому, что Кварацхелия вместе с «Наполи» выиграет Серию А

05 Февраля 2023 • 19:43 Комментировать
Наполи
...
Кремонезе
12.02 22:45

Экс-игрок «Локомотива» Роман Шишкин оценил игру нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в текущем сезоне.

«Хвича набрал невероятную форму. Одно удовольствие смотреть! Он идеально вписывается в игру «Наполи». Если честно, я не ожидал, что он в первый же сезон добьется таких успехов», — приводит слова Шишкина «Чемпионат».

По мнению эксперта, у Кварацхелии есть все, чтобы стать топ-футболистом, он точно будет прогрессировать под руководством Лучано Спаллетти. Шишкин считает, что в этом сезоне «Наполи» может завоевать золотые медали Серии А.

В текущем сезоне 21-летний грузин принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил десять мячей и сделал 14 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Роман Шишкин Хвича Кварацхелия
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