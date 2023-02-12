Кварацхелия забил в свой день рождения

В двадцать втором туре итальянского чемпионата «Наполи» сражается в домашнем матче с аутсайдером турнира «Кремонезе», и уже в первом тайме неаполитанцы смогли открыть счет благодаря усилиям грузинского атакующего полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Любопытно, но это случилось аккурат в день его рождения - сегодня, 12 февраля, Кварацхелии исполнилось двадцать два года. Напомним, что он перебрался в Неаполь летом прошлого года.

Следить за событиями игры итальянского чемпионата Серии А между «Наполи» и «Кремонезе» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.