Тарханов отметил заслуги Спаллетти в успехах Кварацхелии

Российский тренер Александр Тарханов высказался о результативности Хвичи Кварацхелии. Сегодня его «Наполи» сделал ещё один шаг к чемпионству в Серии А, разгромив на выезде «Специю» (3:0), а Кварацхелия оформил очередные гол и ассист в чемпионате Италии.

«Во-первых, вингер попал в хорошую команду, так как «Наполи» - это самая играющая команда в Италии. Во-вторых, полагаю, Спаллетти правильно выстроил его игру», - цитирует специалиста Rusfootball.

Тарханов добавил, что в «Рубине» Кварацхелия долгое время занимался в основном индивидуальной работой, а в «Наполи» отлично создаёт моменты, взаимодействует с партнёрами на поле.