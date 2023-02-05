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Чемпионат Италии. Серия А

Тарханов отметил заслуги Спаллетти в успехах Кварацхелии

05 Февраля 2023 • 22:53 Комментировать
Наполи
...
Кремонезе
12.02 22:45

Российский тренер Александр Тарханов высказался о результативности Хвичи Кварацхелии. Сегодня его «Наполи» сделал ещё один шаг к чемпионству в Серии А, разгромив на выезде «Специю» (3:0), а Кварацхелия оформил очередные гол и ассист в чемпионате Италии.

«Во-первых, вингер попал в хорошую команду, так как «Наполи» - это самая играющая команда в Италии. Во-вторых, полагаю, Спаллетти правильно выстроил его игру», - цитирует специалиста Rusfootball.

Тарханов добавил, что в «Рубине» Кварацхелия долгое время занимался в основном индивидуальной работой, а в «Наполи» отлично создаёт моменты, взаимодействует с партнёрами на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Александр Тарханов Наполи Хвича Кварацхелия
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