Квадво Асамоа: «Если «Наполи» забуксует, то это будет надолго»

В то время как «Наполи» лидирует с большим преимуществом в чемпионате Италии, бывший игрок туринского «Ювентуса» и миланского «Интера», Квадво Асамоа, опасается, что «Наполи» может постигнуть неудача. Он считает, что если у команды Лучано Спаллетти возникнет сбой, то это будет надолго.

- Мои поздравления, они проводят отличный чемпионат. Я работал в «Интере» со Спаллетти, отличный человек. Сейчас у «Наполи» большое преимущество, но если они упадут, то подняться будет очень тяжело. Даже «Интер» еще способен потрепать им нервы, - считает Асамоа, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.