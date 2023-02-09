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Чемпионат Италии. Серия А

Квадво Асамоа: «Если «Наполи» забуксует, то это будет надолго»

09 Февраля 2023 • 07:00 Комментировать
Наполи
...
Кремонезе
12.02 22:45

В то время как «Наполи» лидирует с большим преимуществом в чемпионате Италии, бывший игрок туринского «Ювентуса» и миланского «Интера», Квадво Асамоа, опасается, что «Наполи» может постигнуть неудача. Он считает, что если у команды Лучано Спаллетти возникнет сбой, то это будет надолго.

- Мои поздравления, они проводят отличный чемпионат. Я работал в «Интере» со Спаллетти, отличный человек. Сейчас у «Наполи» большое преимущество, но если они упадут, то подняться будет очень тяжело. Даже «Интер» еще способен потрепать им нервы, - считает Асамоа, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Квадво Асамоа
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НАПОЛИ КРЕМОНЕЗЕ
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