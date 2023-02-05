Нигматуллин: «Не удивлён таким успехам Хвичи»

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин прокомментировал последние успехи грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, который ещё несколько сезонов назад тренировался и играл в «Локомотиве» под руководством Юрия Сёмина. Он поделился давней историей встречи с Сёминым.

«Я нисколько не удивлён его успехам, несколько лет назад, когда Кварацхелия только стал игроком «Локомотива», я встретился с Юрием Сёминым и спросил: «Действительно ли Хвича настолько хорош, чтобы в 18 лет быть игроком старта?», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Ответ Сёмина был прост и понятен: «Хвича Кварацхелия сильнее даже Марата Измайлова».

Нигматуллин пояснил, что Измайлов – это давний любимчик Сёмина и такая оценка говорила о многом.

«Наполи», за который выступает Кварацхелия, на данный момент отрывается от второго места в Серии А на 16 очков.