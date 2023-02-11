Спаллетти: «Для красивого футбола нужны хорошие игроки»

«Наполи» под руководством Лучано Спаллетти проводит великолепный сезон, команда, которая в последний раз выигрывала чемпионат Италии в 1990 году, сейчас просто раздавливает всех конкурентов, добившись преимущества уже в шестнадцать очков. Также хорошо идут дела и в Лиге чемпионов.

В связи с этим Спаллетти, в прошлом работавшего с «Зенитом», спросили - не является ли нынешний футбол «Наполи» лучшим в его карьере?

- Для хорошего анализа нужно понимать и то, какие игроки были в моем распоряжении. Я понимаю футбол через призму того, как игроки исполняют мои указания. Для хорошего футбола нужны хорошие игроки, - цитирует слова Спаллетти итальянское новостное агентство ITASportPress.