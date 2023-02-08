Пранделли: «Наполи» - это произведение искусства»

Итальянский «Наполи» демонстрирует очень яркий и сильный футбол в текущем сезоне, команда громит всех в чемпионате в духе лучших времен «Милана» и «Ювентуса», и экспрессивные итальянцы не жалеют красочных сравнений, пытаясь выразить свой восторг.

В частности, бывший наставник итальянской сборной Чезаре Пранделли назвал «Наполи» «произведением искусства», призвав всех других брать пример с Неаполя.

- Это произведение искусства, которое надо показывать руководству всех других клубов. Надо показывать и говорить - учитесь у де Лаурентиса и Спаллетти как построить хорошую команду, - цитирует слова специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.