Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пранделли: «Наполи» - это произведение искусства»

08 Февраля 2023 • 01:00 Комментировать
Наполи
...
Кремонезе
12.02 22:45

Итальянский «Наполи» демонстрирует очень яркий и сильный футбол в текущем сезоне, команда громит всех в чемпионате в духе лучших времен «Милана» и «Ювентуса», и экспрессивные итальянцы не жалеют красочных сравнений, пытаясь выразить свой восторг.

В частности, бывший наставник итальянской сборной Чезаре Пранделли назвал «Наполи» «произведением искусства», призвав всех других брать пример с Неаполя.

- Это произведение искусства, которое надо показывать руководству всех других клубов. Надо показывать и говорить - учитесь у де Лаурентиса и Спаллетти как построить хорошую команду, - цитирует слова специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чезаре Пранделли Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ КРЕМОНЕЗЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Салернитана Салернитана
Ювентус Ювентус
0
3
5.80 4.10 1.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Февраля
01:39 · Италия. Серия А
Влахович: «Рад первому за 115 дней голу, но моя форма ещё далека от идеала»
01:30 · Италия. Серия А
Дзанетти - о Дзаньоло: «Жаль, что такой игрок покидает Италию»
01:28 · Италия. Серия А
Дибала будет доступен летом всего за 12 млн евро
01:18 · Италия. Серия А
Аллегри: «Нужно набрать ещё 14 очков, чтобы чувствовать себя в безопасности»
01:15 · Италия. Серия Б
«Брешия» сменила тренера - клуб возглавил бывший бомбардир команды
01:00 · Италия. Серия А
Пранделли: «Наполи» - это произведение искусства»
00:55 · Италия. Серия А
Итальянский топ-клуб присматривается к Диего Симеоне слухи
00:45 · Италия. Серия А
Дзаньоло прошёл медосмотр для «Галатасарая» 1
00:42 · Италия. Серия А
Разыгравшийся «Ювентус» разорвал оборону «Салернитаны»
07 Февраля
23:30 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Всё, что делает Моуринью - это во благо команды»
23:19 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» отреагировали на слухи о расторжении контракта Погба
23:01 · Италия. Серия А
Кассано: «Только победа «Интера» в Лиге чемпионов спасёт Индзаги от провала»
23:00 · Италия. Серия А
«Смотрелись как спарринг-партнёр» - Сакки возмущён поражением «Милана»
22:15 · Италия. Серия А
«Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
21:47 · Италия. Серия А
Бонек: «Наполи» лучше «Реала» 1
Все новости
Рекомендуем