«Наполи» спокойно разгромил «Кремонезе» и оторвался на 16 очков

Матч 22-го тура Серии А, в котором играли первая и последняя команды чемпионата Италии, сложился предсказуемо - «Наполи» был сильнее «Кремонезе» во всём и забил три безответных гола. В середине первого тайма сегодняшний именинник Хвича Кварацхелия подобрал мяч, обыграл защитника и открыл счет. Грузинский хавбек тут же опасно бил головой - мимо. Аналогично завершил атаку и Виктор Осимхен. Отличный прорыв Ирвинга Лосано завершился парированным ударом. Второй гол неаполитанцы забили во время штурма после подачи с угла поля, и Осимхен из пределов штрафной переправил мяч в цель. Точку поставил Эльиф Элмас, метко пробивший с разворота после передачи с правого фланга.

3:0, «Наполи» в 16 очках от второго места, а соперник - в 11 от спасительной позиции.