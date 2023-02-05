Осимхен извинился перед девушкой, в которую попал мячом на разминке

Милый эпизод случился перед матчем «Специи» и «Наполи». На предматчевой разминке форвард «Наполи» Виктор Осимхен случайно попал мячом в сидящую на трибуне девушку.

Однако после этого форвард не сделал вид, будто ничего не произошло, а поднялся к зрительнице на трибуну и попросил у неё прощения под одобрение остальных зрителей.

Напомним, матч «Специи» и «Наполи» закончился несколько минут назад абсолютной победой «адзурри» со счётом 3:0. Сам Осимхен отметился дублем, а ещё один из голов неаполитанцев забил хорошо знакомый нам Хвича Кварацхелия.

«Наполи» продолжает доминировать в Серии А и мчится к долгожданному чемпионству, у клуба 16-очковый отрыв от второго места.