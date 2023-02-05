Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен извинился перед девушкой, в которую попал мячом на разминке

05 Февраля 2023 • 16:28 Комментировать
Наполи
...
Кремонезе
12.02 22:45

Милый эпизод случился перед матчем «Специи» и «Наполи». На предматчевой разминке форвард «Наполи» Виктор Осимхен случайно попал мячом в сидящую на трибуне девушку.

Однако после этого форвард не сделал вид, будто ничего не произошло, а поднялся к зрительнице на трибуну и попросил у неё прощения под одобрение остальных зрителей.

Напомним, матч «Специи» и «Наполи» закончился несколько минут назад абсолютной победой «адзурри» со счётом 3:0. Сам Осимхен отметился дублем, а ещё один из голов неаполитанцев забил хорошо знакомый нам Хвича Кварацхелия.

«Наполи» продолжает доминировать в Серии А и мчится к долгожданному чемпионству, у клуба 16-очковый отрыв от второго места.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Специя Виктор Осимхен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ КРЕМОНЕЗЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Специя Специя
Наполи Наполи
0
3
6.20 4.40 1.54
Видео
05.02.23 в 17:00
Торино Торино
Удинезе Удинезе
2.25 3.30 3.45
Видео
05.02.23 в 20:00
Фиорентина Фиорентина
Болонья Болонья
1.76 3.85 4.70
Видео
05.02.23 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
2.31 3.55 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Февраля
16:58 · Италия. Серия А
Сёмин считает связку Кварацхелия – Осимхен лучшей в Серии А
16:54 · Италия. Серия А
​Дзаньоло хочет в «Галатасарай», новый раунд переговоров – в понедельник
16:45 · Италия. Серия А
​Пато: «Через несколько лет «Монца» бросит вызов «Милану» и «Интеру»
16:40 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук – в стартовом составе «Торино» на игру с «Удинезе»
16:34 · Италия. Серия А
«Наполи» набирает в среднем 2,7 очка за матч, это лучший результат в топ-5 лигах Европы
16:33 · Италия. Серия А
​Пато признался, что вёл переговоры с «Монцей»
16:32 · Италия. Серия А
Сёмин: В «Торино» Миранчук является одним из ключевых игроков
16:30 · Италия. Серия А
«Торино» - «Удинезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:29 · Италия. Серия А
​Пато дал совет Леау
16:28 · Италия. Серия А
Осимхен извинился перед девушкой, в которую попал мячом на разминке
16:24 · Италия. Серия А
«Наполи» разгромил «Специю» и оторвался на невероятные 16 очков
16:20 · Италия. Серия А
​Пато вспомнил о легендах «Милана»
15:57 · Италия. Серия А
Раскрыты условия бонусных выплат по контракту Осимхена 1 слухи
15:48 · Италия. Серия А
​Кварацхелия забил 10-й гол за «Наполи»
14:00 · Италия. Серия А
«Специя» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Все новости
Рекомендуем