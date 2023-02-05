«Наполи» набирает в среднем 2,7 очка за матч, это лучший результат в топ-5 лигах Европы

Итальянский «Наполи» - лучшая команда топ-5 лиг Европы по набору очков в текущем сезоне. В среднем этот клуб набирает 2,7 очка за игру.

Как отмечает Opta, в случае, если неаполитанцы сохранят текущий темп, то наберут свыше 100 очков за сезон. А за всю историю Серии А только «Ювентус» при Антонио Конте набирал более 100 очков за сезон – 102 очка в 2014 году.

Напомним, сегодня днём «Наполи» оформил гостевую победу над «Специей» с разгромным счётом – 3:0, отрыв от второго места, которое занимает «Рома» - 16 очков.

До конца чемпионата осталось ещё 17 туров, в следующей встрече Серии А «адзурри» встретятся дома с «Кремонезе».