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Тарханов: «Хвича подходит для «Манчестер Сити»

05 Февраля 2023 • 22:36 Комментировать
Наполи
...
Кремонезе
12.02 22:45

Известный российский тренер Александр Тарханов на фоне успехов грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии порассуждал о том, где бы мог продолжить карьеру молодой игрок.

«Своей игрой он подходит английскому «Манчестер Сити». «Наполи» ведь, как и «Сити», тоже и мяч хорошо контролирует, и атаки прекрасные создает», - цитирует Тарханова Rusfootball.

Напомним, сегодня Кварацхелия провёл очередной яркий матч за «адзурри», он забил гол и отдал ассист на Виктора Осимхена. Теперь у грузина 10 голов и 10 ассистов в текущем сезоне Серии А.

В следующем матче «Наполи» примет «Кремонезе», отрыв неаполитанцев от второго места – 16 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Александр Тарханов Наполи Хвича Кварацхелия
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