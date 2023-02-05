Тарханов: «Хвича подходит для «Манчестер Сити»

Известный российский тренер Александр Тарханов на фоне успехов грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии порассуждал о том, где бы мог продолжить карьеру молодой игрок.

«Своей игрой он подходит английскому «Манчестер Сити». «Наполи» ведь, как и «Сити», тоже и мяч хорошо контролирует, и атаки прекрасные создает», - цитирует Тарханова Rusfootball.

Напомним, сегодня Кварацхелия провёл очередной яркий матч за «адзурри», он забил гол и отдал ассист на Виктора Осимхена. Теперь у грузина 10 голов и 10 ассистов в текущем сезоне Серии А.

В следующем матче «Наполи» примет «Кремонезе», отрыв неаполитанцев от второго места – 16 очков.