«Наполи» возглавляет Серию А с рекордным отрывом

«Наполи» продолжает обновлять рекорды Серии А.

В воскресенье команда Лучано Спаллетти обыграла «Кремонезе» (3:0), сделав ещё один шаг к заветному чемпионству. Днём позднее «Интер» – главный преследователь «Наполи» на данный момент – не сумел одолеть «Сампдорию» (0:0), благодаря чему отрыв неаполитанцев по итогам тура составил 15 очков.

По данным La Gazzetta dello Sport, 15-очковый задел лидера после 22 туров – рекорд Серии А с сезона 1994/95, когда за победу стали начислять три балла. Прежним рекордсменом на данной дистанции был «Интер», опережавший конкурентов на 11 очков после 22 туров в сезоне 2006/07. При этом на счету «нерадзурри» тогда было 60 баллов – на один больше, чем сейчас у «Наполи».