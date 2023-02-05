Канчельскис: Второй год Кварацхелии в «Наполи» будет показательным

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Мне очень радостно за Хвичу. Приятно, что он так здорово зарекомендовал себя в Италии. Но сезон на сезон не приходится. Аршавин тоже первый год феерил в АПЛ, но потом провалился. Самое главное — стабильность!» — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

По словам эксперта, Кварацхелией интересовались хорошие английские клубы, но нужно посмотреть, что будет дальше, второй сезон в «Наполи» будет для него определяющим.

В текущем сезоне 21-летний грузин провел 22 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 14 результативных передач.