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Чемпионат Италии. Серия А

Мендеш: «Хвича может играть в любом европейском топ-клубе»

11 Февраля 2023 • 13:19 Комментировать
Наполи
...
Кремонезе
1 1.18 X 7.00 2 16.00
12.02 22:45

Экс-игрок сборной Португалии Педру Мендеш поделился мнением о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

Мендеш считает, что если грузинский футболист продолжит играть на своём нынешнем уровне, то рано или поздно он перейдёт в европейский гранд.

«Хвича — отличный игрок, он наделал много шума в Италии. Это классный футболист, который был хорош в РПЛ, а позже раскрылся в Италии. На мой взгляд, Хвича может играть в любом европейском топ-клубе», — приводит слова Мендеша «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 22 игры, забил 10 голов и отдал 14 результативных передач. Ранее сообщалось, что интерес к 21-летнему футболисту проявляют «Реал» и «Манчестер Сити».

Отметим, что с 2019 по 2022 год молодой вингер защищал цвета казанского «Рубина», в составе которого провёл 73 матча, забил девять голов и 18 раз ассистировал своим партнёрам.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Педру Мендеш Хвича Кварацхелия
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