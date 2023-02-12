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Чемпионат Италии. Серия А

Баллотта: «Наполи» - это реальность, а не фикция»

12 Февраля 2023 • 03:05 Комментировать
Наполи
...
Кремонезе
1 1.18 X 7.10 2 16.00
Через 18 ч. 53 мин.

Бывший вратарь «Пармы», «Лацио» и «Интера» Марко Баллотта поделился своим мнением о борьбе за Скудетто в итальянском чемпионате Серии А. По мнению Баллотты, уже можно не надеяться на то, что «Наполи», как и в прошлые годы, внезапно сдаст и уступит чемпионат.

- «Наполи» - это реальность. а не фикция. Не думаю, что будет, как в прошлые годы, когда клуб сдавал во второй половине чемпионата. Команда показывает всю свою силу, несмотря на то, что ушли игроки, которые казались ключевыми - Мертенс, Инсинье, Кулибали. Были проведены важные действия как в техническом, как и в экономическом плане. Я должен поздравить этот клуб, - цитирует слова Баллотты fcinter1908.it.

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Наполи Марко Балотта
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