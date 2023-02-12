Баллотта: «Наполи» - это реальность, а не фикция»

Бывший вратарь «Пармы», «Лацио» и «Интера» Марко Баллотта поделился своим мнением о борьбе за Скудетто в итальянском чемпионате Серии А. По мнению Баллотты, уже можно не надеяться на то, что «Наполи», как и в прошлые годы, внезапно сдаст и уступит чемпионат.

- «Наполи» - это реальность. а не фикция. Не думаю, что будет, как в прошлые годы, когда клуб сдавал во второй половине чемпионата. Команда показывает всю свою силу, несмотря на то, что ушли игроки, которые казались ключевыми - Мертенс, Инсинье, Кулибали. Были проведены важные действия как в техническом, как и в экономическом плане. Я должен поздравить этот клуб, - цитирует слова Баллотты fcinter1908.it.