Сёмин считает связку Кварацхелия – Осимхен лучшей в Серии А

Известный советский и российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал очередной успех «Наполи» в чемпионате Италии.

«Хвича и Осимхен — лучшая связка в Серии А. Их показатели самые лучшие», - цитирует Сёмина «Чемпионат».

Знаменитый тренер добавил, что Кварацхелия в очередной раз подтвердил свой высокий уровень и играет решающую роль в неаполитанском коллективе.

Напомним, сегодня «адзурри» на выезде разгромили не самого сильного соперника – «Специю» (3:0). Отрыв неаполитанцев от второго места стал уже совсем неприличным – 16 очков. На втором месте разместилась «Рома», «Интер» - третий.