​«Наполи» готов удвоить оклад Кварацхелии

Хвича Кварацхелия прекрасно показывает себя в составе «Наполи», куда он перебрался в летнее трансферное окно. В 22 матчах за топ-клуб Серии А грузинский полузащитник записал на свой счёт 10 голов и 14 голевых передач.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Наполи» уже сейчас работает над новым контрактом для Хвичи Кварацхелии. Лидеры Серии А готовы удвоить заработную плату 22-летнего грузина, вознаградив его за качественную игру в этом сезоне.

Действующий контракт связывает Хвичу Кварацхелию с «Наполи» до средины 2027 года. Неаполитанцы уверенно лидируют в Серии А и могут стать чемпионами Италии впервые за 33 года.