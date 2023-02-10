Брайда: «Наполи» легко выиграет Скудетто»

Известный спортивный функционер Арьедо Брайда, с именем которого связаны славные страницы истории «Милана», продолжает трудиться в итальянском чемпионате - сейчас в «Кремонезе», но, как мы сообщали, не исключено его возвращение в компанию Берлускони и Галлиани в «Монцу». Брайда считает, что «Наполи» в текущем сезоне без особых проблем возьмет чемпионский титул.

- «Наполи» выиграет Скудетто одной левой. Я давно говорил это, не только сейчас, когда их отрыв составляет уже тринадцать очков, - цитирует слова Брайды fcinter1908.it.

Напомним, что «Наполи» в последний раз становился чемпионом Италии в 1990 году.