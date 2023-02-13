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Чемпионат Италии. Серия А

Бергоми: «Наполи» просто доминирует»

13 Февраля 2023 • 04:50 Комментировать
Наполи
3:0
Кремонезе
окончен

В матче двадцать второго тура чемпионата Италии «Наполи» без проблем расправился с аутсайдером турнира «Кремонезе», забив тому три безответных мяча. Бывший легендарный экс-защитник «Интера» Джузеппе Бергоми считает, что неаполитанцы не упустят победу в чемпионате, к которой они шли несколько лет.

- Что я хочу сказать? Я вижу не только лучшее нападение чемпионата, но и лучшую защиту. Они доминируют в этом чемпионате. Это не случайно. «Наполи» несколько лет шел к этому, они могли выиграть чемпионат и в прошлом сезоне, - цитирует слова Бергоми

Напомним, что в последний раз «Наполи» побеждал в чемпионате Италии в 1990 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Джузеппе Бергоми Наполи
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