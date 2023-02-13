Бергоми: «Наполи» просто доминирует»

В матче двадцать второго тура чемпионата Италии «Наполи» без проблем расправился с аутсайдером турнира «Кремонезе», забив тому три безответных мяча. Бывший легендарный экс-защитник «Интера» Джузеппе Бергоми считает, что неаполитанцы не упустят победу в чемпионате, к которой они шли несколько лет.

- Что я хочу сказать? Я вижу не только лучшее нападение чемпионата, но и лучшую защиту. Они доминируют в этом чемпионате. Это не случайно. «Наполи» несколько лет шел к этому, они могли выиграть чемпионат и в прошлом сезоне, - цитирует слова Бергоми

Напомним, что в последний раз «Наполи» побеждал в чемпионате Италии в 1990 году.