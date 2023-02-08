Пранделли: «Я лучше посмотрю матч «Наполи», чем игру «Барселоны» или «Манчестер Сити»

Бывший наставник итальянской сборной Чезаре Пранделли полон восторгов относительно игры лидера итальянского чемпионата - «Наполи». Ему настолько нравится игра неаполитанцев, что он признался - он, скорее, потратит время на просмотр игры «Наполи», чем на такие клубы, как «Манчестер Сити» или «Барселона».

- Я не меняю каналы, если вижу, что играет «Наполи». Это лучше, чем матч «Барселоны» или «Манчестер Сити». Эта команда - гордость всего итальянского футбола. Мне кажется, для нее не существует пределов, в том числе и в Лиге чемпионов, - цитирует слова специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.