Брайда назвал самое ценное качество Кварацхелии

Грузинский нападающий Хвича Кварацхелия поразил всех поклонников футбола в Италии своими выступлениями за «Наполи», результаты команды говорят сами за себя. Его высоко ценит Арьедо Брайда, известный итальянский специалист, который нынче трудится в «Кремонезе». Брайда считает, что Кварацхелия способен выстроить карьеру уровня Кака или Андрея Шевченко, блиставших в «Милане» в лучшие годы итальянского гранда.

- Он может сделать себе карьеру как Кака, или как Андрей Шевченко. Кварацхелия умеет проходить соперника, и это его главное качество. И это очень важное в сегодняшнем футболе качество, - цитирует специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.