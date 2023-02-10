Назван лучший игрок Серии А в январе

В итальянской Серии А назвали лучшего игрока лиги в январе. Им стал форвард «Наполи» Виктор Осимхен, сообщает пресс-служба турнира.

На счету нигерийца за прошедший месяц – пять забитых голов и один ассист в пяти проведённых матчах. Отметим, что за награду с Осимхеном конкурировали Пауло Дибала из «Ромы», Лаутаро Мартинес из «Интера», Адемола Лукман из «Аталанты» и Луис Альберто из «Лацио».

«Наполи» - безоговорочный лидер чемпионата Италии, клуб стремительно идёт к чемпионству, оторвавшись от второго места на 13 баллов. В ближайшем туре Серии А подопечные Лучано Спаллетти встретятся с «Кремонезе», матч состоится 12 февраля.