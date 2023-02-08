Дзанетти назвал имя игрока, который впечатляет его больше всего в нынешней Серии А

Бывший капитан миланского «Интера» Хавьер Дзанетти с интересом следит за тем, что происходит в Серии А, где к своему первому в 21-м веке чемпионскому титулу рвется «Наполи». Команда с юга Италии не выигрывала чемпионский титул с 1990 года, тогда в ее составе еще блистал Диего Марадона.

Сейчас у нее есть «Кварадона», однако наибольшее впечатление на Дзанетти производит не Хвича Кварацхелия, а его партнер - нигерийский «вышибала» Виктор Осимхен, лучший бомбардир как команды, так и всего чемпионата.

- Я смотрю на то, что делает «Наполи» и считаю, что Осимхен доказывает, что является великим игроком, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.