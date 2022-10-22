​Моуринью не согласен с дисквалификацией Дзаньоло

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на решение о дисквалификации Николо Дзаньоло на три матча Лиги Европы.

«Дзаньоло переживает момент в своей карьере, когда ему нужно прогрессировать и лучше понимать спорт. Когда ты больше играешь на атаку, ты более инстинктивен, но полузащитнику важно оценивать ситуацию вокруг, не так сильно рисковать.

Дзаньоло вырос в эмоциональном плане. Я вижу его зрелость, и это очень важно. В то же время я думаю, что три матча дисквалификации за красную карточку, которая могла быть и жёлтой, - это слишком много. Мне нужно защищать игрока», - сказал Моуринью в ходе пресс-конференции.