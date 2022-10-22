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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью не согласен с дисквалификацией Дзаньоло

22 Октября 2022 • 18:52 Комментировать
Рома
...
Наполи
1 2.85 X 3.50 2 2.40
23.10 21:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на решение о дисквалификации Николо Дзаньоло на три матча Лиги Европы.

«Дзаньоло переживает момент в своей карьере, когда ему нужно прогрессировать и лучше понимать спорт. Когда ты больше играешь на атаку, ты более инстинктивен, но полузащитнику важно оценивать ситуацию вокруг, не так сильно рисковать.

Дзаньоло вырос в эмоциональном плане. Я вижу его зрелость, и это очень важно. В то же время я думаю, что три матча дисквалификации за красную карточку, которая могла быть и жёлтой, - это слишком много. Мне нужно защищать игрока», - сказал Моуринью в ходе пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Николо Дзаньоло
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