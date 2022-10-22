​Спаллетти: «Я могу учиться даже у тренеров из Серии С»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти перед матчем против «Ромы» высказался на тему оборонительного стиля Жозе Моуринью.

«Мне сложно оценивать работу моих коллег. Я могу учиться даже у тренеров из Серии С. Возможно, я беру от них даже больше, чем от матчей «Ливерпуля», «Манчестер Сити» или «Арсенала».

Я уверен, что чем больше времени ты проводишь на чужой половине поля, тем выше твои шансы на победу. Люди могут сказать, что так ты оставляешь пробелы в обороне, но футбол «Наполи» должен быть таким же впечатляющим, как город Неаполь.

Мы должны быть уверены в себе и в своих силах, иначе мы окажемся слабее. В Риме будет переполненный стадион, их команда в хорошей форме. Мы готовы», - сказал Спаллетти на пресс-конференции.