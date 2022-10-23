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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» выгрыз победу в матче с «Ромой»

23 Октября 2022 • 23:41 Комментировать (1)
Рома
0:1
Наполи
окончен

В центральном матче 11-го тура Серии А играли «Рома» и «Наполи». Встреча получилась очень упорной, напряжение искрило, жёлтые карточки раздавались направо, налево и на каждую тренерскую скамейку. В конце первого тайма гости едва не заработали пенальти, Танги Ндомбеле был сбит вратарем, но тот сначала сыграл в мяч. Что касается ударов, опасных попыток было мало, у «Ромы» в створ вовсе не было попаданий. Тэмми Абрахам пробил рядом с дальней штангой. После перерыва Ирвинг Лосано бил под планку, и Руй Патрисиу выручил. В контратаке Виктор Осимхен немного не попал в створ. А на 80-й минуте он исправился и мощно поразил дальнюю часть ворот.

«Наполи» продолжает серию побед и удерживает лидерство, римляне пятые и в семи очках позади.

Протокол игры  
Рома0:1Наполи
  80'Осимхен Виктор (0:1)
Патрисиу РуйМанчини Джанлука 82' (Эль-Шаарави Стефан ( 82') Смоллинг Крис  22'Ибаньес Рожер  74'Карсдорп Рик 82' (Матич Неманья ( 82') Спинаццола Леонардо 85' (Шомуродов Элдор ( 85') Кристанте Бриан  51'Камара Мохамед III 82' (Винья Матиас ( 82') Дзаньоло НиколоПеллегрини ЛоренцоАбрахам Тэмми 63' (Белотти Андреа ( 63')
Запасные: Боер ПьетроБове ЭдоардоВольпато КристианТрипи ФилиппоСвилар МилеКумбулла Мараш
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниКим Мин-ЧжэЖуан ЖезусОливера Матиас  78'Ндомбеле Танги  47' 57' (Элмас Эльиф ( 57') Лоботка Станислав  79'Зелиньски Пётр 75' (Политано Маттео ( 75') Лосано Ирвинг  45' 75' (Гаэтано Джанлука ( 75') Осимхен ВикторКварацхелия Хвича
Запасные: Распадори ДжакомоЗедадка КаримМарфелла ДавидеРуй МариуИдасяк ГубертДзербин АлессиоДзаноли АлессандроЭстигор ЛеоДемме ДиегоСимеоне Джованни
23 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

Видео

0:1. Гол Виктора Осимхена (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Виктора Осимхена (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Обмен опасными атаками (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Обмен опасными атаками (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удар Лосано под перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удар Лосано под перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
ВАР отменяет пенальти в ворота хозяев (видео). Чемпионат Италии. Футбол
ВАР отменяет пенальти в ворота хозяев (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Зелиньский мощно пробил из-за штрафной (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Зелиньский мощно пробил из-за штрафной (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Рома Наполи
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Комментарии (1)
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redwhite1959
24 Октября 2022 в 00:05
Осимхен - просто "зверь"! Настоящий голеадор!
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