«Наполи» выгрыз победу в матче с «Ромой»

В центральном матче 11-го тура Серии А играли «Рома» и «Наполи». Встреча получилась очень упорной, напряжение искрило, жёлтые карточки раздавались направо, налево и на каждую тренерскую скамейку. В конце первого тайма гости едва не заработали пенальти, Танги Ндомбеле был сбит вратарем, но тот сначала сыграл в мяч. Что касается ударов, опасных попыток было мало, у «Ромы» в створ вовсе не было попаданий. Тэмми Абрахам пробил рядом с дальней штангой. После перерыва Ирвинг Лосано бил под планку, и Руй Патрисиу выручил. В контратаке Виктор Осимхен немного не попал в створ. А на 80-й минуте он исправился и мощно поразил дальнюю часть ворот.

«Наполи» продолжает серию побед и удерживает лидерство, римляне пятые и в семи очках позади.

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