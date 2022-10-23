«Наполи» выгрыз победу в матче с «Ромой»

В центральном матче 11-го тура Серии А играли «Рома» и «Наполи». Встреча получилась очень упорной, напряжение искрило, жёлтые карточки раздавались направо, налево и на каждую тренерскую скамейку. В конце первого тайма гости едва не заработали пенальти, Танги Ндомбеле был сбит вратарем, но тот сначала сыграл в мяч. Что касается ударов, опасных попыток было мало, у «Ромы» в створ вовсе не было попаданий. Тэмми Абрахам пробил рядом с дальней штангой. После перерыва Ирвинг Лосано бил под планку, и Руй Патрисиу выручил. В контратаке Виктор Осимхен немного не попал в створ. А на 80-й минуте он исправился и мощно поразил дальнюю часть ворот.
«Наполи» продолжает серию побед и удерживает лидерство, римляне пятые и в семи очках позади.
Протокол игры
|80'Осимхен Виктор (0:1)
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука82' (Эль-Шаарави Стефан (82') •Смоллинг Крис• 22'Ибаньес Рожер• 74'Карсдорп Рик82' (Матич Неманья (82') •Спинаццола Леонардо85' (Шомуродов Элдор (85') •Кристанте Бриан• 51'Камара Мохамед III82' (Винья Матиас (82') •Дзаньоло Николо•Пеллегрини Лоренцо•Абрахам Тэмми63' (Белотти Андреа (63')
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ким Мин-Чжэ•Жуан Жезус•Оливера Матиас• 78'Ндомбеле Танги 47'57' (Элмас Эльиф (57') •Лоботка Станислав• 79'Зелиньски Пётр75' (Политано Маттео (75') •Лосано Ирвинг 45'75' (Гаэтано Джанлука (75') •Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
23 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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