Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Не буду комментировать слова Моуринью, я доволен своей командой»

24 Октября 2022 • 01:12 Комментировать (1)
Рома
0:1
Наполи
окончен

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мыслями после победы над «Ромой» в матче Серии А (1:0).

Неаполитанцы выиграли 11-ю игру кряду во всех турнирах, упрочив своё лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Я не хочу комментировать слова Моуринью [о незакономерной победе «Наполи»], мне бы хотелось рассказать о своих впечатлениях. Это был непростой матч, моя команда допускала ошибки, но смогла справиться с трудностями. Мы создали два-три хороших шанса и не позволили «Роме» проявить её главные качества – умение защищаться и контратаковать.

Со стороны может показаться, что «Наполи» не был похож на себя, но в нашей игре был замысел. Мы смогли победить, отойдя от привычной манеры, и в этом тоже заключается наша сила», – отметил в интервью DAZN Спаллетти.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Лучано Спаллетти Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
usestupsew64
24 Октября 2022 в 01:28
ЦИФРОВОЙ БИНОКЛЬ с функцией записи видео и ночным режимом (Увеличение в 70 крат.) ------>> redirect.sk/binox
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Аталанта Аталанта
Лацио Лацио
0
2
2.00 3.55 3.75
Видео
Окончен
Рома Рома
Наполи Наполи
0
1
3.00 3.50 2.45
Видео
24.10.22 в 19:30
Кремонезе Кремонезе
Сампдория Сампдория
2.55 3.30 2.90
Видео
24.10.22 в 21:45
Сассуоло Сассуоло
Верона Верона
2.11 3.55 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
02:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» запросит у «Интера» стоимость Дюмфриса
01:12 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Не буду комментировать слова Моуринью, я доволен своей командой» 1
00:38 · Италия. Серия А
Моуринью раскритиковал судью и назвал победу «Наполи» несправедливой 1
00:06 · Италия. Серия А
«Наполи» повторил рекорд, установленный во времена Марадоны
23 Октября
23:53 · Германия. Бундеслига
Рибери назвал лучшие и худшие моменты своей карьеры
23:41 · Италия. Серия А
«Наполи» выгрыз победу в матче с «Ромой» 2
23:06 · Италия. Серия А
Романьоли сыграл 250-й матч в Серии А
23:00 · Италия. Серия А
«Лацио» установил клубный рекорд 21-го века 2
22:52 · Англия. Премьер-лига
Знаменитый инсайдер прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Сити» к Кварацхелии
21:15 · Италия. Серия А
«Рома» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
20:53 · Италия. Серия А
«Лацио» уверенно победил «Аталанту», нанеся сопернику первое поражение в сезоне
19:05 · Италия. Серия А
Дзола: «Из-за Кварацхелии у меня отвисает челюсть»
18:26 · Италия. Серия А
Дзола впечатлён игрой «Наполи»
18:07 · Италия. Серия А
​Арбитр, работавший на матче «Интера», дисквалифицирован 3
18:00 · Италия. Серия А
«Болонья» не испытала проблем в матче с «Лечче»
Все новости
Рекомендуем