Спаллетти: «Не буду комментировать слова Моуринью, я доволен своей командой»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мыслями после победы над «Ромой» в матче Серии А (1:0).

Неаполитанцы выиграли 11-ю игру кряду во всех турнирах, упрочив своё лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Я не хочу комментировать слова Моуринью [о незакономерной победе «Наполи»], мне бы хотелось рассказать о своих впечатлениях. Это был непростой матч, моя команда допускала ошибки, но смогла справиться с трудностями. Мы создали два-три хороших шанса и не позволили «Роме» проявить её главные качества – умение защищаться и контратаковать.

Со стороны может показаться, что «Наполи» не был похож на себя, но в нашей игре был замысел. Мы смогли победить, отойдя от привычной манеры, и в этом тоже заключается наша сила», – отметил в интервью DAZN Спаллетти.