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Чемпионат Италии. Серия А

Мексес: «Спаллетти – один из лучших тренеров в мире»

19 Октября 2022 • 12:29 Комментировать
Рома
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Наполи
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23.10 21:45

Бывший защитник «Ромы» и «Милана» Филипп Мексес назвал главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти одним из лучших в мире. Напомним, француз выступал под руководством итальянца за «Рому» с 2005 по 2009 год.

«Возможно, это лучший тренер, с которым я работал на протяжение своей карьеры. Скажу больше, на мой взгляд, он до сих пор остаётся одним из лучших в мире. Лучано заботится о каждой мелкой детали, он всегда готов ко всему», – цитирует Мексеса Football Italia.

Напомним, «Наполи» под руководством Спаллетти в данный момент идёт на первом месте в чемпионате Италии с отрывом в два очка от ближайших преследователей в лице «Аталанты».

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Филипп Мексес Наполи
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