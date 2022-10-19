Мексес: «Спаллетти – один из лучших тренеров в мире»

Бывший защитник «Ромы» и «Милана» Филипп Мексес назвал главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти одним из лучших в мире. Напомним, француз выступал под руководством итальянца за «Рому» с 2005 по 2009 год.

«Возможно, это лучший тренер, с которым я работал на протяжение своей карьеры. Скажу больше, на мой взгляд, он до сих пор остаётся одним из лучших в мире. Лучано заботится о каждой мелкой детали, он всегда готов ко всему», – цитирует Мексеса Football Italia.

Напомним, «Наполи» под руководством Спаллетти в данный момент идёт на первом месте в чемпионате Италии с отрывом в два очка от ближайших преследователей в лице «Аталанты».