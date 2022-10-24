Моуринью раскритиковал судью и назвал победу «Наполи» несправедливой

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был не в восторге после неудачи в матче против «Наполи».

Домашняя для римлян встреча Серии А завершилась поражением со счётом 0:1. Лидеры турнирной таблицы забили единственный мяч на 80-й минуте.

«Рома» показала достаточно, чтобы не проиграть сегодня. Напряжённый матч, в котором «Наполи» добыл победу, реализовав один из немногих опасных моментов.

Я чувствую несправедливость и не виню своих игроков – они сделали всё возможное, и этого должно было быть достаточно хотя бы для ничейного исхода.

Думаю, Иррати – хороший судья, но сегодня он отработал не лучшим образом. Такое случается – у всех нас иногда бывают «выходные дни», – заявил Моуринью.