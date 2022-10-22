​Моуринью: «Спаллетти знает, что «Наполи» может проиграть нам»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сказал несколько слов перед матчем чемпионата Италии против «Наполи».

«После серии игр подряд у нас, наконец, была неделя, чтобы спокойно потренироваться. «Наполи» считается фаворитом матча, но иногда фаворит проигрывает. Мы сыграем в свой футбол.

Спаллетти знает, что может проиграть нам, и это не блеф. Но также он знает, что его команда располагается на вершине таблицы, находясь в хорошей форме. Мы оба знаем, что матч будет трудным», - сказал Моуринью на пресс-конференции.

«Рома» будет принимать «Наполи» в воскресенье, 23 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.