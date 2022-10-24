«Наполи» повторил рекорд, установленный во времена Марадоны

«Наполи» продолжил впечатляющую серию побед, одолев «Рому» в поединке Серии А.

Встреча в Риме завершилась минимальной победой гостей, добытой благодаря голу Виктора Осимхена, забитому на 80-й минуте. Как отмечает Opta, «Наполи» впервые с 1986 года выиграл 11 матчей кряду во всех турнирах. Победная серия коллектива Лучано Спаллетти началась 3 сентября в поединке против «Лацио». В последний раз неаполитанцы теряли очки в игре с «Лечче».

После сегодняшнего успеха «Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 29 набранными очками. «Адзурри» также лидируют в своей группе Лиги чемпионов с 12 баллами из 12 возможных, на три очка опережая «Ливерпуль».