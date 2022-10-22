​Спаллетти: «Моуринью – супертренер»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти перед игрой с «Ромой» выступил на пресс-конференции.

«Рома» очень эффективна при стандартах, поэтому мы постараемся сделать так, чтобы у них было как можно меньше таких возможностей. Моуринью – супертренер, поэтому завтра мы должны сыграть лучше, чем обычно.

Не знаю, сможет ли «Рома» подстроиться под наши сильные стороны, но мы всегда должны действовать без потери своей идентичности», - сказал Спаллетти.

«Рома» и «Наполи» выяснят отношения на футбольном поле в воскресенье, 23 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.