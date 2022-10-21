Родриго – лидер по результативным действиям в 2022 году среди игроков до 21 года, Кварацхелия – второй

Вингер мадридского «Реала» Родриго – самый результативный игрок пяти сильнейших европейских лиг в возрастной категории не старше 21 года.

В активе 21-летнего бразильца 22 результативных действия в 46 матчах (13 голов и 9 результативных передач). Второе место занимает Хвича Кварацхелия, отыгравший, что примечательно, более чем вдвое меньше матчей – на счету вингера «Наполи» 12 забитых мячей и 9 ассистов, информирует PopFoot. Замыкают тройку лидеров восходящие звёзды мюнхенской «Баварии» и лондонского «Арсенала» – Джамал Мусиала и Букайо Сака (по 19 результативных действий у каждого).