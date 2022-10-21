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Лига Европы

Лидер «Ромы» дисквалифицирован на три матча Лиги Европы

21 Октября 2022 • 22:30 Комментировать
ХИК
...
Рома
27.10 22:00

Нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло пропустит оставшиеся матчи группового этапа Лиги Европы.

Футболист получил красную карточку в концовке домашней встречи против испанского «Бетиса», в котором римляне потерпели поражение со счётом 1:2. Как информирует Football Italia, 23-летний игрок будет дисквалифицирован в общей сложности на три матча Лиги Европы. «Рома» не согласна с вердиктом, поэтому намерена подать апелляцию.

В оставшихся матчах групповой стадии Лиги Европы итальянский коллектив сыграет против финского ХИК и болгарского «Лудогорца». В настоящий момент команда Жозе Моуринью занимает третье место в квартете с четырьмя набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло
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ХИК РОМА
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