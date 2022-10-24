Осимхен: «Рома» доставила нам немало неприятностей»

Центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен высказался о гостевой победе над столичной «Ромой» (1:0) в рамках чемпионата Италии. Нигерийский нападающий принес три очка своей команде, забив решающий гол в концовке встречи.

«В этом матче соперник доставил нам немало неприятностей. «Рома» - очень хорошая команда. Но мы в очередной раз доказали, что являемся сильным коллективом, нас нелегко обыграть. Этот гол для меня очень важен. Я рад принести «Наполи» очередные три балла», - цитирует африканского игрока Football-Italia.

По итогам 11 туров чемпионата Италии «Наполи» с 3-очковым отрывом лидирует в турнирной таблице.