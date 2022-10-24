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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Осимхен станет феноменальным игроком, когда научится контролировать себя»

24 Октября 2022 • 03:28 Комментировать
Рома
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти похвалил Виктора Осимхена, чей гол принёс команде победу над «Ромой» в матче Серии А.

23-летний нападающий отправил мяч в сетку на 80-й минуте – гол стал единственным и победным для неаполитанцев, лидирующих в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Осимхен умеет применять фирменную смену темпа, свойственную только ему. Он станет феноменальным игроком, когда научится контролировать эмоции.

Иногда он пытается сделать всё сам, слишком концентрируясь на мяче и воротах, при этом забывая о товарищах по команде. Но он очень силён физически, а его удар головой – один из лучших, что я видел за всю свою карьеру», – отметил в интервью DAZN Спаллетти.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Виктор Осимхен
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