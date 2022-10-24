Спаллетти: «Осимхен станет феноменальным игроком, когда научится контролировать себя»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти похвалил Виктора Осимхена, чей гол принёс команде победу над «Ромой» в матче Серии А.

23-летний нападающий отправил мяч в сетку на 80-й минуте – гол стал единственным и победным для неаполитанцев, лидирующих в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Осимхен умеет применять фирменную смену темпа, свойственную только ему. Он станет феноменальным игроком, когда научится контролировать эмоции.

Иногда он пытается сделать всё сам, слишком концентрируясь на мяче и воротах, при этом забывая о товарищах по команде. Но он очень силён физически, а его удар головой – один из лучших, что я видел за всю свою карьеру», – отметил в интервью DAZN Спаллетти.