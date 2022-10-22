Анчелотти и Моуринью – лучшие тренеры года

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти и Жозе Моуринью, возглавляющий «Рому», признаны лучшими тренерами года по версии итальянской спортивной газеты Tuttosport.

Анчелотти сумел привести «сливочных» к двум титулам в текущем году – чемпионству в Испании и триумфу в Лиге чемпионов, где в финале со счётом 1:0 был обыгран английский «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

Моуринью привёл свою команду к победе в первом в истории турнира сезоне Лиги конференций, где в финальном поединке был переигран голландский «Фейеноорд» со счётом 1:0. Этот трофей стал первым международным триумфом для «Ромы» с 1972 года, когда римская команда праздновала победу в Англо-итальянском кубке.