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Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти и Моуринью – лучшие тренеры года

22 Октября 2022 • 06:05 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Севилья
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Через 14 ч. 41 мин.

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти и Жозе Моуринью, возглавляющий «Рому», признаны лучшими тренерами года по версии итальянской спортивной газеты Tuttosport.

Анчелотти сумел привести «сливочных» к двум титулам в текущем году – чемпионству в Испании и триумфу в Лиге чемпионов, где в финале со счётом 1:0 был обыгран английский «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

Моуринью привёл свою команду к победе в первом в истории турнира сезоне Лиги конференций, где в финальном поединке был переигран голландский «Фейеноорд» со счётом 1:0. Этот трофей стал первым международным триумфом для «Ромы» с 1972 года, когда римская команда праздновала победу в Англо-итальянском кубке.

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Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Жозе Моуринью
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РЕАЛ МАДРИД СЕВИЛЬЯ
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Комментарии (1)
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Barsoed
22 Октября 2022 в 06:30
Моуринью каким боком там оказался
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