Бонисенья сравнил гол Осимхена с легендарным мячом ван Бастена в ворота советской сборной

Легендарный в прошлом итальянский нападающий Роберто Бонисенья высоко ценит успехи «Наполи», в том числе и победу над «Ромой» со счетом 1:0. Особенно понравился Бонисенье гол Виктора Осимхена - он напомнил Роберто об одном из самых памятных и легендарных голов в истории футбола - мяче, забитом Марко ван Бастеном 25 июня 1988 года в финале чемпионата Европы 1988 года, в котором Нидерланды выиграли свой единственный до сих пор большой турнир, обыграв команду СССР.

- Когда увидел мяч Осимхена, то сразу же вспомнил гол ван Бастена на Евро-1988. Идеальный удар, красивейший гол, - цитирует слова Бонисеньи calcionapoli1926.it.