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Чемпионат Италии. Серия А

Бонисенья сравнил гол Осимхена с легендарным мячом ван Бастена в ворота советской сборной

25 Октября 2022 • 22:30 Комментировать (2)
Рома
0:1
Наполи
окончен

Легендарный в прошлом итальянский нападающий Роберто Бонисенья высоко ценит успехи «Наполи», в том числе и победу над «Ромой» со счетом 1:0. Особенно понравился Бонисенье гол Виктора Осимхена - он напомнил Роберто об одном из самых памятных и легендарных голов в истории футбола - мяче, забитом Марко ван Бастеном 25 июня 1988 года в финале чемпионата Европы 1988 года, в котором Нидерланды выиграли свой единственный до сих пор большой турнир, обыграв команду СССР.

- Когда увидел мяч Осимхена, то сразу же вспомнил гол ван Бастена на Евро-1988. Идеальный удар, красивейший гол, - цитирует слова Бонисеньи calcionapoli1926.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Марко Ван Бастен Наполи Виктор Осимхен Роберто Бонисенья ЧЕ-1988
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Комментарии (2)
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redwhite1959
25 Октября 2022 в 23:00
У Ван Бастена мяч летел с "наклёвом", а у Осимхена - по прямой! У голландца удар получился более изящным!
CELTIC FROST
25 Октября 2022 в 23:09
Мне удар Бастена больше напомнил гол юного Кержакова лет так 20 назад - в ворота Динамо. Вот тот был похож. А когда мяч залетел у Осимхена, даже мыслей не возникло сравнить с тем легендарным голом. Просто хороший трудовой гол.
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