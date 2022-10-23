Дзола впечатлён игрой «Наполи»

Лишь немой в этом сезоне еще не выразил своего восхищения напором и нестандартной игрой неаполитанского «Наполи», который первым гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов и еще не проигрывал в итальянском чемпионате. К хору восторгающихся детищем Лучано Спаллетти добавил свой голос Джанфранко Дзола, в прошлом выступавший в «Наполи».

- Я видел матч с «Миланом», и он очень впечатлил меня. Потому что «Милан» играл очень хорошо, но, несмотря на это, «Наполи» все равно выдал чудесный матч. Я думаю, что все эти похвалы «Наполи» совершенно объективны, заслужены, - цитирует Дзолу ITASportPress.