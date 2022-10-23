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Чемпионат Италии. Серия А

Дзола впечатлён игрой «Наполи»

23 Октября 2022 • 18:26 Комментировать
Рома
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Наполи
1 3.00 X 3.50 2 2.45
Через 2 ч. 54 мин.

Лишь немой в этом сезоне еще не выразил своего восхищения напором и нестандартной игрой неаполитанского «Наполи», который первым гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов и еще не проигрывал в итальянском чемпионате. К хору восторгающихся детищем Лучано Спаллетти добавил свой голос Джанфранко Дзола, в прошлом выступавший в «Наполи».

- Я видел матч с «Миланом», и он очень впечатлил меня. Потому что «Милан» играл очень хорошо, но, несмотря на это, «Наполи» все равно выдал чудесный матч. Я думаю, что все эти похвалы «Наполи» совершенно объективны, заслужены, - цитирует Дзолу ITASportPress.

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Джанфранко Дзола Наполи
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