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«Манчестер Сити» отправил скаутов для более подробного анализа Хвичи

20 Октября 2022 • 15:27 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
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22.10 17:00

«Манчестер Сити» всерьёз задумывается над приобретением полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии. По информации от 90 min football, «горожане» отправили скаутов в Италию для более подробного анализа игры грузина.

Напомним, что экс-игрок московского «Локомотива» и казанского «Рубина» стал лучшим игроком августа в Серии А. На данный момент на счету Хвичи 7 голов и 6 результативных передач во всех соревнованиях.

Ранее также сообщалось, что футболист сборной Грузии интересен другому английскому топ-клубу – «Ливерпулю», против которого Хвича уже успел отметиться ассистом в домашнем матче Лиги чемпионов за «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Наполи Хвича Кварацхелия
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