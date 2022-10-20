«Манчестер Сити» отправил скаутов для более подробного анализа Хвичи

«Манчестер Сити» всерьёз задумывается над приобретением полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии. По информации от 90 min football, «горожане» отправили скаутов в Италию для более подробного анализа игры грузина.

Напомним, что экс-игрок московского «Локомотива» и казанского «Рубина» стал лучшим игроком августа в Серии А. На данный момент на счету Хвичи 7 голов и 6 результативных передач во всех соревнованиях.

Ранее также сообщалось, что футболист сборной Грузии интересен другому английскому топ-клубу – «Ливерпулю», против которого Хвича уже успел отметиться ассистом в домашнем матче Лиги чемпионов за «Наполи».