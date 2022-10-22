Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью не считает свою команду оборонительной

22 Октября 2022 • 18:42 Комментировать
Рома
...
Наполи
1 2.85 X 3.50 2 2.40
23.10 21:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью на пресс-конференции перед игрой против «Наполи» высказался по поводу разговоров о том, что его команда является одной из наиболее оборонительных на фоне конкурентов.

«Если посмотреть на статистику по забитым голам, то да, но это неверно для статистики по созданным моментам. Мы находимся на восьмом месте по голам не потому, что мы много обороняемся, а потому, что допускаем слишком много ошибок перед чужими воротами. Также это может быть связано с везением – иногда мяч попадает в колено, плечо, задницу!» - сказал Моуринью.

Матч «Рома» - «Наполи» стартует 23 октября в 21:45 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Салернитана Салернитана
Специя Специя
1
0
2.01 3.50 3.90
Видео
46 мин
Милан Милан
Монца Монца
1
0
1.24 6.60 13.00
Видео
22.10.22 в 21:45
Фиорентина Фиорентина
Интер Милан Интер Милан
3.65 3.70 2.01
Видео
23.10.22 в 13:30
Удинезе Удинезе
Торино Торино
2.23 3.25 3.50
Видео
23.10.22 в 16:00
Болонья Болонья
Лечче Лечче
2.30 3.35 3.25
Видео
23.10.22 в 19:00
Аталанта Аталанта
Лацио Лацио
2.15 3.60 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
19:21 · Англия. Премьер-лига
Конте нашёл усиление для «Тоттенхэма» в Италии
19:00 · Италия. Серия А
​Спаллетти: «Я могу учиться даже у тренеров из Серии С»
18:56 · Италия. Серия А
​Спаллетти: «Моуринью – супертренер»
18:52 · Италия. Серия А
​Моуринью не согласен с дисквалификацией Дзаньоло
18:49 · Италия. Серия А
«Барселона» может подписать Шкриньяра в январе слухи
18:42 · Италия. Серия А
​Моуринью не считает свою команду оборонительной
18:37 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Спаллетти знает, что «Наполи» может проиграть нам»
18:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Монца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:03 · Италия. Серия А
«Салернитана» минимально обыграла «Специю»
17:30 · Италия. Серия А
​Моуринью верит в карму
17:22 · Англия. Премьер-лига
​Чалханоглу может оказаться в АПЛ слухи
16:00 · Италия. Серия А
Павлюченко — о возвращении Кокорина в сборную: «Мне было бы интересно посмотреть, как он выглядит»
15:59 · Италия. Серия А
​«Реал» положил глаз на защитника «Интера» 1
15:24 · Россия. Премьер-лига
Камоцци считает, что Кокорин ещё способен вернуться на топ-уровень
15:21 · Италия. Серия А
​Каррера верит в то, что Кокорин ещё заиграет в Италии
Все новости
Рекомендуем