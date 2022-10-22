​Моуринью не считает свою команду оборонительной

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью на пресс-конференции перед игрой против «Наполи» высказался по поводу разговоров о том, что его команда является одной из наиболее оборонительных на фоне конкурентов.

«Если посмотреть на статистику по забитым голам, то да, но это неверно для статистики по созданным моментам. Мы находимся на восьмом месте по голам не потому, что мы много обороняемся, а потому, что допускаем слишком много ошибок перед чужими воротами. Также это может быть связано с везением – иногда мяч попадает в колено, плечо, задницу!» - сказал Моуринью.

Матч «Рома» - «Наполи» стартует 23 октября в 21:45 по московскому времени.