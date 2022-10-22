«Бэтмен» Тальялатела: «Мерет очень хорош»

Джузеппе Тальялатела, воспитанник и капитан «Наполи» в прошлом, наслаждается игрой голкипера Алекса Мерета, который в этом сезоне стал постоянным выбором Лучано Спаллетти, главного тренера клуба.

Тальялатела, в бытность голкипером носивший прозвище Бэтмен, считает безусловными заслуги Мерета в успехах «Наполи» в текущем сезоне - неаполитанский клуб лидирует в чемпионате и уже гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

- Мерет показал, что у него есть характер, что он - личность. Очень сильный вратарь. Но плохо то, что он не очень популярен и не очень представлен в социальных сетях, ему нужно поработать над этим, чтобы люди лучше узнали его, - считает Тальялатела, слова которого цитирует calcionapoli1926.it.