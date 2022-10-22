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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью верит в карму

22 Октября 2022 • 17:30 Комментировать
Рома
...
Наполи
1 2.85 X 3.50 2 2.40
23.10 21:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, похоже, верит в карму. Португалец уверен, что судьба однажды улыбнётся его команде.

«В игре против «Аталанты» мы нанесли 20 ударов и проиграли, потому что соперник забил один гол после единственного удара за всю игру. Однажды наступит отплата – это будет день, когда мы нанесём четыре удара и забьём четыре гола», - слова Моуринью приводит Roma press.

Напомним, что в сентябре «Рома» проиграла «Аталанте» со счётом 0:1.

В воскресенье, 23 октября, «Рома» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Не пропустит текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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