​Моуринью верит в карму

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, похоже, верит в карму. Португалец уверен, что судьба однажды улыбнётся его команде.

«В игре против «Аталанты» мы нанесли 20 ударов и проиграли, потому что соперник забил один гол после единственного удара за всю игру. Однажды наступит отплата – это будет день, когда мы нанесём четыре удара и забьём четыре гола», - слова Моуринью приводит Roma press.

Напомним, что в сентябре «Рома» проиграла «Аталанте» со счётом 0:1.

В воскресенье, 23 октября, «Рома» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Не пропустит текстовую трансляцию.