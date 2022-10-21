Гранат: Все действия Кварацхелии на поле только подтверждают то, что он высококлассный игрок

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился мнением о будущем нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Ранее сообщалось, что ряд топ-клубов планеты заинтересован в подписании грузинского игрока.

«Конечно, Хвича может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» или «Ливерпуле». Это сильные команды, играющие. Одноклубники ему помогут, так как Хвича — сильный футболист», — цитирует слова Граната «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что его никак не удивляет высокая результативность за «Наполи», потому что там хорошие игроки и тренер.

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 8 ассистов.