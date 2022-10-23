Моуринью придумал, как остановить Хвичу

Наставник столичной «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, как будет противодействовать атакующему полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии в ближайшем матче чемпионата Италии.

«Что делать с Хвичей? Ничего… В лучшем случае, если он будет пробегать мимо меня, я поставлю ему подножку», - передает слова португальского специалиста издание Football-Italia.

Поединок римского и неаполитанского клубов состоится сегодня, 23 октября.

В текущем сезоне итальянской Серии А Кварацхелия принял участие в десяти поединках, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.