Дзола: «Из-за Кварацхелии у меня отвисает челюсть»

Известный в прошлом футболист «Наполи» Джанфранко Дзола внимательно следит за выступлениями команды, и его особенно восхищает Хвича Кварацхелия - грузинский новобранец неаполитанскго клуба.

- Я не знал раньше о нем. Когда я увидел его в первый раз, то у меня отвисла челюсть. Первое, что бросается в глаза - контроль мяча. Отличный дриблинг и очень точные передачи. Очевиден футбольный интеллект этого футболиста, он делает все в нужные моменты. Один из самых интересных талантов последнего времени. Комплименты «Наполи» за то, что нашли его, - цитирует Дзолу ITASportPress.