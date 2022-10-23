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Чемпионат Италии. Серия А

Дзола: «Из-за Кварацхелии у меня отвисает челюсть»

23 Октября 2022 • 19:05 Комментировать
Рома
...
Наполи
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Через 1 ч. 16 мин.

Известный в прошлом футболист «Наполи» Джанфранко Дзола внимательно следит за выступлениями команды, и его особенно восхищает Хвича Кварацхелия - грузинский новобранец неаполитанскго клуба.

- Я не знал раньше о нем. Когда я увидел его в первый раз, то у меня отвисла челюсть. Первое, что бросается в глаза - контроль мяча. Отличный дриблинг и очень точные передачи. Очевиден футбольный интеллект этого футболиста, он делает все в нужные моменты. Один из самых интересных талантов последнего времени. Комплименты «Наполи» за то, что нашли его, - цитирует Дзолу ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Джанфранко Дзола Наполи Хвича Кварацхелия
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