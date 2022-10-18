Английский клуб следит за успехами Кварацхелии в «Наполи»

Представитель Английской премьер-лиги нацелился на вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

Грузинский футболист выдающимся образом начал выступления в Италии, отметившись 15-ю результативными действиями в 14 матчах нынешней кампании. Как информирует инсайдер Экрем Конур, английский «Ньюкасл» внимательно следит за игрой 21-летнего игрока в надежде переманить его в свои ряды в будущем.

Трансферная стоимость Хвичи Кварацхелии, согласно оценке Transfermarkt, составляет 35 млн евро.

«Ньюкасл» за последнее время оформил ряд дорогостоящих приобретений: летом за 70 млн евро был куплен Александер Исак, а зимой за 42 млн стан «сорок» пополнил Бруно Гимараэс.