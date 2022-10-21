В «Тоттенхэме» не переживают из-за истекающего контракта Конте

Руководство «Тоттенхэма» не беспокоится из-за ситуации с трудовым договором Антонио Конте.

Соглашение главного тренера «шпор» рассчитано до конца нынешнего сезона, и клуб, как утверждали ранее английские ресурсы, намерен провести переговоры со специалистом во время паузы на чемпионат мира. По слухам, Конте не заинтересован в обсуждении нового договора, так как надеется в скором будущем вернуться в «Ювентус», однако авторитетный журналист Давид Орнштейн заявляет, что боссы «Тоттенхэма» не волнуются по данному поводу. В контракте специалиста есть пункт, предусматривающий однолетнее продление по желанию «Тоттенхэма», поэтому скорое прекращение сотрудничества довольно маловероятно.