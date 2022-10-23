Конте прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в матче с «Ньюкаслом»

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался об исходе матча Английской премьер-лиги, в котором его команда уступила «Ньюкаслу» со счётом 1:2 в родных стенах.

«Сороки» забили на 31-й и 40-й минутах встречи, на что «шпоры» ответили одним взятием ворот на 54-й минуте.

«Очень жаль. Думаю, ничья была бы закономерным результатом сегодняшнего матча. Мы хорошо начали игру и имели достаточно голевых моментов.

Голкипер «Ньюкасла» совершил ряд отличных спасений, и в тот момент, когда мы проводили удачный отрезок, соперники забили странный гол. Я воздержусь от комментариев по этому эпизоду. Второй гол, пропущенный вскоре после первого, лишил нас уверенности», – цитирует BBC итальянского специалиста.