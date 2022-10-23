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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» ворвался в топ-4, обыграв «Тоттенхэм»

23 Октября 2022 • 20:25 Комментировать
Тоттенхэм
1:2
Ньюкасл
окончен

После осечки «Арсенала» в 13-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» мог оказаться всего в двух очках от первого места, но неудачно провёл домашний матч против конкурентов из «Ньюкасла». Гости особо ни в чем не уступили «шпорам», а на не лучшее завершение шикарных атак Соном и Гарри Кейном ответили голевыми ударами. Каллум Уилсон наказал Уго Льориса за грубейшую ошибку, перебросив мяч в сетку. Вскоре Мигель Альмирон убежал от опекуна и с острого угла попал в цель. После перерыва корнер принес успех лондонцам, Клеман Ленгле продлил полет мяча, и Гарри Кейн замкнул дальнюю штангу. В целом во втором тайме больше ничего опасного не случилось.

2:1, «Тоттенхэм» остается третьим, соперник в двух очках позади и на четвертой строчке.

Протокол игры  
Тоттенхэм1:2Ньюкасл
  31'Уилсон Каллум (0:1)
  40'Альмирон Мигель (0:2)
(1:2) Кейн Гарри54'  
Льорис УгоСанчес Давинсон 81' (Доэрти Мэтт ( 81') Дайер ЭрикЛенгле Клеман 81' (Дэвис Бен ( 81') Эмерсон ЖуниорСессеньон Райан  59' 61' (Перишич Иван ( 61') Скипп Оливер  66' 67' (Лукас Моура ( 67') Биссума ИвБентанкур Родриго  31'Кейн ГарриСон Хын Мин
Запасные: Танганга ДжафетУайт ХарвиХиль БрианСпенс ДжедФорстер Фрейзер
Поуп Ник  84'Триппьер КиранШёр ФабианБотман СвенБёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс Бруно 89' (Шелви Джонджо ( 89') Уиллок Джо 75' (Мёрфи Джейкоб ( 75') Альмирон МигельУилсон Каллум  68' 88' (Вуд Крис ( 88') Жоэлинтон
Запасные: Таргетт МэттЛьюис ДжамалКариус ЛорисЛасcеллс ДжамалФрейзер РайанМанкильо Хави
23 октября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм
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