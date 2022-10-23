«Ньюкасл» ворвался в топ-4, обыграв «Тоттенхэм»

После осечки «Арсенала» в 13-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» мог оказаться всего в двух очках от первого места, но неудачно провёл домашний матч против конкурентов из «Ньюкасла». Гости особо ни в чем не уступили «шпорам», а на не лучшее завершение шикарных атак Соном и Гарри Кейном ответили голевыми ударами. Каллум Уилсон наказал Уго Льориса за грубейшую ошибку, перебросив мяч в сетку. Вскоре Мигель Альмирон убежал от опекуна и с острого угла попал в цель. После перерыва корнер принес успех лондонцам, Клеман Ленгле продлил полет мяча, и Гарри Кейн замкнул дальнюю штангу. В целом во втором тайме больше ничего опасного не случилось.
2:1, «Тоттенхэм» остается третьим, соперник в двух очках позади и на четвертой строчке.
Протокол игры
|31'Уилсон Каллум (0:1)
|40'Альмирон Мигель (0:2)
|(1:2) Кейн Гарри54'
Льорис Уго•Санчес Давинсон81' (Доэрти Мэтт (81') •Дайер Эрик•Ленгле Клеман81' (Дэвис Бен (81') •Эмерсон Жуниор•Сессеньон Райан 59'61' (Перишич Иван (61') •Скипп Оливер 66'67' (Лукас Моура (67') •Биссума Ив•Бентанкур Родриго• 31'Кейн Гарри•Сон Хын Мин
Поуп Ник• 84'Триппьер Киран•Шёр Фабиан•Ботман Свен•Бёрн Дэн•Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно89' (Шелви Джонджо (89') •Уиллок Джо75' (Мёрфи Джейкоб (75') •Альмирон Мигель•Уилсон Каллум 68'88' (Вуд Крис (88') •Жоэлинтон
23 октября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Бан пользователя