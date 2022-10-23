«Ньюкасл» ворвался в топ-4, обыграв «Тоттенхэм»

После осечки «Арсенала» в 13-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» мог оказаться всего в двух очках от первого места, но неудачно провёл домашний матч против конкурентов из «Ньюкасла». Гости особо ни в чем не уступили «шпорам», а на не лучшее завершение шикарных атак Соном и Гарри Кейном ответили голевыми ударами. Каллум Уилсон наказал Уго Льориса за грубейшую ошибку, перебросив мяч в сетку. Вскоре Мигель Альмирон убежал от опекуна и с острого угла попал в цель. После перерыва корнер принес успех лондонцам, Клеман Ленгле продлил полет мяча, и Гарри Кейн замкнул дальнюю штангу. В целом во втором тайме больше ничего опасного не случилось.

2:1, «Тоттенхэм» остается третьим, соперник в двух очках позади и на четвертой строчке.